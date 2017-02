No âmbito das medidas SIMPLEX+ e, cumprindo-se os desígnios do Programa do XXI Governo Constitucional em matéria de simplificação legislativa e na transparência do acesso à informação jurídica, surge um renovado portal do Diário da República Eletrónico, no qual todos os cidadãos e empresas passam a ter acesso gratuito a todas as funcionalidades de pesquisa e consulta do Diário da República Eletrónico ...